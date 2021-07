Covid: Gb revoca quarantena per vaccinati da Ue e Usa (Di mercoledì 28 luglio 2021) Niente più quarantena precauzionale per chi viaggia in Inghilterra da Ue e Usa a patto che abbia già ricevuto il doppio vaccino anti Covid nel Paese d'origine. Lo ha stabilito il governo Tory ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Niente piùprecauzionale per chi viaggia in Inghilterra da Ue e Usa a patto che abbia già ricevuto il doppio vaccino antinel Paese d'origine. Lo ha stabilito il governo Tory ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid revoca La Gran Bretagna revoca la quarantena per i vaccinati Ue e Usa, in Italia rimane Niente più quarantena precauzionale per chi viaggia in Gran Bretagna da Ue e Usa a patto che abbia già ricevuto il doppio vaccino anti Covid nel Paese d'origine. Lo ha stabilito il governo Tory britannico di Boris Johnson con il sostegno di viaggiatori e industria turistica. E malgrado le contestazioni dell'opposizione laburista, ...

Covid: Gb revoca quarantena per vaccinati da Ue e Usa Niente più quarantena precauzionale per chi viaggia in Inghilterra da Ue e Usa a patto che abbia già ricevuto il doppio vaccino anti Covid nel Paese d'origine. Lo ha stabilito il governo Tory britannico di Boris Johnson con il sostegno di viaggiatori e industria turistica, e malgrado le contestazioni dell'opposizione laburista: ...

Coronavirus oggi. Costa, «obbligheremo personale scuola che si oppone a vaccini» Il Sole 24 ORE COVID, GRAN BRETAGNA REVOCA QUARANTENA PER VACCINATI IN ARRIVO DA UE E USA ROMA – Niente più quarantena precauzionale per chi viaggia in Inghilterra da Ue e Usa a patto che abbia già ricevuto il doppio vaccino anti Covid nel Paese d’origine. Lo ha stabilito il governo Tory b ...

La Gran Bretagna revoca la quarantena per i vaccinati Ue e Usa, in Italia rimane Niente più quarantena a patto che si sia già ricevuto il doppio vaccino anti Covid nel Paese d'origine, mentre l'Italia mantiene la misura precauzionale (ANSA) ...

