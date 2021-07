Covid Fvg | oggi 75 contagi | dati bollettino 28 luglio

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono 75 i nuovidi coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ideldi, 28. Si registra un morto nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 3.993 tamponi molecolari, da cui sono stati rilevati 68 nuovi(di cui 3 migranti a Trieste) con una percentuale di positività dell’1,7%. Sono inoltre 2.189 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 7 casi (0,32%). Il 68 per cento dei nuoviriguarda persone al di sotto dei 39 anni. Una sola persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti ...

ANSA Nuova Europa

"Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Progetto Fvg/Ar sono i promotori dell'emendamento al disegno di legge 141 sull'Assestamento di bilancio 2021-23 che autorizza la Regione ad istituire un fondo ...