Covid e Olimpiadi | lo strano caso dell’”impresa” di Dean

Secondo il giornalista Rai che ha commentato la notizia sul Tg2, Il nuotatore britannico Tom Dean, che ha vinto la medaglia d'oro nei 200 stile libero, avrebbe compiuto una impresa storica, essendo risultato positivo due volte al Coronavirus negli ultimi 12 mesi. "Ha sconfitto l'avversario più subdolo, che lo ha sottoposto ad un doppio, violento attacco ai polmoni", così la conclusione di questo inverosimile servizio di disinformazione allo stato puro. In realtà, il 21enne che ha trionfato a Tokio, al pari della immensa platea dei cosiddetti asintomatici, è semplicemente dovuto restare in quarantena nelle due occasioni in cui il tampone ha dato esito positivo.

