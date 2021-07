Covid: Campania; 345 nuovi casi, nessuna vittima (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono 345 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 8.619 tamponi molecolari eseguiti. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei test antigenici, è del 4%, in lieve rialzo rispetto al 3,... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono 345 ipositivi alin, su 8.619 tamponi molecolari eseguiti. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei test antigenici, è del 4%, in lieve rialzo rispetto al 3,...

Advertising

MattiaGallo17 : RT @lucarango88: ??#Campania #Covid_19 #28luglio 345 casi su 8.619 tamponi molecolari (4% positivi) e nessun decesso. Negli ospedali 9 ter… - infoitinterno : Covid in Campania, oggi 345 positivi: l'indice di contagio sale al 4% ma non ci sono vittime - infoitinterno : Covid Campania, 345 nuovi contagi, nessun morto: bollettino di mercoledì 28 luglio - SkyTG24 : Covid, in Campania 345 nuovi casi e zero decessi - lucarango88 : ??#Campania #Covid_19 #28luglio 345 casi su 8.619 tamponi molecolari (4% positivi) e nessun decesso. Negli ospedal… -