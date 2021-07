Advertising

PasqualeCacace5 : RT @lucarango88: ??#Calabria #Covid_19 #28luglio 145 casi (10 estero) su 2.579 tamponi complessivi (5,6% positivi), 77 guariti e nessun de… - lucarango88 : ??#Calabria #Covid_19 #28luglio 145 casi (10 estero) su 2.579 tamponi complessivi (5,6% positivi), 77 guariti e ne… - anteprima24 : ** COVID, calano i contagi in Irpinia: il bollettino dell'Asl di #Avellino ** - stefano_gatto97 : RT @ilsecoloxix: Covid in Liguria, tornano a salire i casi: 139 nuovi positivi. Calano di 3 unità i ricoverati - paoloigna1 : RT @IlMattinoFoggia: La situazione #Covid di oggi, #28luglio , in #Puglia : aumentano i contagi, calano leggermente i ricoveri, un morto i… -

Ultime Notizie dalla rete : COVID calano

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per- 19 è di 188,4 per 100.000 residenti contro il 216 per 100.000 della media italiana (12° regione). Per ...PROV. DI LUCCA - I nuovi casi registrati in Toscana sono 661 su 14.241 test di cui 8.681 tamponi molecolari e 5.560 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,64% (9,1% sulle prime diagnosi). Quasi ...ROMA – Niente più quarantena precauzionale per chi viaggia in Inghilterra da Ue e Usa a patto che abbia già ricevuto il doppio vaccino anti Covid nel Paese d’origine. Lo ha stabilito il governo Tory b ...La maggior parte dei ragazzi pensa che il livello di sicurezza del nostro Paese sia scarso o stia calando, specie nell'ultimo periodo.