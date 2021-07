Covid, balzo dei contagi in Abruzzo, 141 i positivi registrati nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'Aquila - Sono 141 (di età compresa tra 1 e 86 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 75946. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2514. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 72133 dimessi/guariti (+42 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1299* (+99 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 335 casi riguardanti ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'Aquila - Sono 141 (di età compresa tra 1 e 86 anni) i nuovi casialoggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 75946. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2514. Nel numero dei casisono compresi anche 72133 dimessi/guariti (+42 rispetto a ieri). Gli attualmentein(calcolati sottraendo al totale dei, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1299* (+99 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 335 casi riguardanti ...

