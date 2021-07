Covid, al palo anche il monoclonale italiano. Rappuoli: ‘Mancano fondi e volontari per i test’. Oltre 6mila italiani trattati con quelli Usa (Di mercoledì 28 luglio 2021) Insieme al vaccino italiano Reithera arranca pure il monoclonale made in Italy, tanto che entrambi rischiano di restare in provetta. Mentre l’Europa tutta è presa d’assalto dalla variante Delta. Il vaccino prodotto dalla società di Castel Romano in collaborazione con l’Imi Spallanzani è entrato nella fase due (su tre) della sperimentazione ma è rimasto “congelato” dopo che la Corte dei Conti, a maggio, ha bocciato il finanziamento governativo da 81 milioni di euro allontanando così la produzione nazionale che, da tre mesi, viene fatta da multinazionali che infialano il prodotto per i mercati esteri. Se va bene, la produzione per l’Italia partirà tra 5-6 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Insieme al vaccinoReithera arranca pure ilmade in Italy, tanto che entrambi rischiano di restare in provetta. Mentre l’Europa tutta è presa d’assalto dalla variante Delta. Il vaccino prodotto dalla società di Castel Romano in collaborazione con l’Imi Spallanzani è entrato nella fase due (su tre) della sperimentazione ma è rimasto “congelato” dopo che la Corte dei Conti, a maggio, ha bocciato il finanziamento governativo da 81 milioni di euro allontanando così la produzione nazionale che, da tre mesi, viene fatta da multinazionali che infialano il prodotto per i mercati esteri. Se va bene, la produzione per l’Italia partirà tra 5-6 ...

