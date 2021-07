Covid, a Tokyo record di casi e proteste: si pensa solo ai Giochi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Continuano a crescere i numeri del coronavirus a Tokyo. Per la prima volta sono stati superati i 3.000 nuovi casi giornalieri. Il giorno precedente, nella capitale del Giappone, che sta ospitando i ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Continuano a crescere i numeri del coronavirus a. Per la prima volta sono stati superati i 3.000 nuovigiornalieri. Il giorno precedente, nella capitale del Giappone, che sta ospitando i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Continuano a salire le infezioni da Covid a Tokyo, dove per la prima volta sono stati superati i 3.000 casi quotidi… - repubblica : Canottaggio, dal risveglio col primo caso di Covid al podio: la medaglia più difficile del 'quattro senza' azzurro - Eurosport_IT : Questa proprio non ci voleva ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #CanoeSprint - infoitinterno : Record di contagi da Covid a Tokyo, 3mila in un giorno - infoitinterno : S’impenna l’onda del Covid-19 a Tokyo ma i Giochi vanno avanti -