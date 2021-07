Covid, a Messina la prima vaccinata senza ago (Di mercoledì 28 luglio 2021) E’ la messinese Anna Aveni la prima vaccinata in Europa senza puntura. “Non ho sentito assolutamente nulla”, ha detto subito dopo aver ricevuto la dose. La città dello Stretto, infatti, la prima in Europa ad applicare il metodo, già sperimentato in Usa, Australia e India, che consente una somministrazione intramuscolare con un assorbimento totale della sostanza. Secondo i dati dell’Oms il 10 per cento della popolazione globale soffre di belenofobia o paura dell’ago: da oggi a Messina arrivano i vaccini senza puntura che consentiranno alle persone agofobiche di ricevere la somministrazione ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 luglio 2021) E’ la messinese Anna Aveni lain Europapuntura. “Non ho sentito assolutamente nulla”, ha detto subito dopo aver ricevuto la dose. La città dello Stretto, infatti, lain Europa ad applicare il metodo, già sperimentato in Usa, Australia e India, che consente una somministrazione intramuscolare con un assorbimento totale della sostanza. Secondo i dati dell’Oms il 10 per cento della popolazione globale soffre di belenofobia o paura dell’ago: da oggi aarrivano i vaccinipuntura che consentiranno alle persone agofobiche di ricevere la somministrazione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Messina è la prima città in Europa che userà un innovativo metodo per somministrare i vaccini anti-covid: la tecnol… - mauro_arena : RT @giuseppetrimarc: Vaccini anti covid senza puntura a Messina, è la prima città in Europa - marialetiziama9 : RT @ALFO100897: Covid, a Messina la prima vaccinata senza ago. Questo 'triste primato' non te lo invidio affatto! Auguri... - massimodigrande : RT @lasiciliait: Vaccinarsi senza ago, Messina prima in Europa - TV7Benevento : Covid, a Messina la prima vaccinata senza ago... -