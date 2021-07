Covid-19, ISS: solo l’1,2% di morti era vaccinato con 2 dosi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Da febbraio solo l’1,2% dei morti Covid-19 era vaccinato del tutto, tutti gli altri erano No Vax. Di seguito i dati dell’ISS Dallo scorso febbraio quasi 99 deceduti per Covid-19 su 100 non avevano terminato il ciclo vaccinale, e fra quelli che invece lo avevano completato si riscontra un’età media più alta e un numero medio di patologie pregresse maggiori rispetto alla media. L’Istituto Superiore di Sanità spiega che il primo febbraio è scelto come data indice perché corrisponde alle cinque settimane necessarie per il completamento del ciclo vaccinale a partire dall’inizio della campagna. L’analisi ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 luglio 2021) Da febbraiol’1,2% dei-19 eradel tutto, tutti gli altri erano No Vax. Di seguito i dati dell’ISS Dallo scorso febbraio quasi 99 deceduti per-19 su 100 non avevano terminato il ciclo vaccinale, e fra quelli che invece lo avevano completato si riscontra un’età media più alta e un numero medio di patologie pregresse maggiori rispetto alla media. L’Istituto Superiore di Sanità spiega che il primo febbraio è scelto come data indice perché corrisponde alle cinque settimane necessarie per il completamento del ciclo vaccinale a partire dall’inizio della campagna. L’analisi ...

borghi_claudio : Questo ragazzo aveva una miocardite. Fa un vaccino che può provocare miocarditi ?? - Corriere : Il 99% dei morti di Covid in Italia negli ultimi 6 mesi non era stato vaccinato: i dati dell’Iss - SkyTG24 : Come spiega l'#Iss, una persona non vaccinata rischia 10 volte di più d'infettarsi rispetto a un vaccinato con cicl… - annaveraviva : RT @ProfCampagna: Secondo i dati dell'#ISS, il 99% dei morti di Covid in Italia negli ultimi 6 mesi non era stato vaccinato o non aveva com… - sole24ore : Iss: da febbraio solo l’1,2% di morti per Covid era vaccinato con 2 dosi -