Covid 19 in Campania, bollettino del 27 luglio: 345 positivi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, martedì 27 luglio, parla di 345 nuovi positivi su 8.619 tamponi analizzati. Sono 345 i nuovi positivi al Covid 19 in Campania, su 8.619 tamponi molecolari eseguiti. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei test antigenici, è del 4%, in lieve rialzo rispetto al 3,21 Leggi su 2anews (Di mercoledì 28 luglio 2021)19 in: ildi ieri, martedì 27, parla di 345 nuovisu 8.619 tamponi analizzati. Sono 345 i nuovial19 in, su 8.619 tamponi molecolari eseguiti. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei test antigenici, è del 4%, in lieve rialzo rispetto al 3,21

