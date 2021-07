Covid-19, bollettino 28 luglio: 5.696 contagiati e 15 decessi (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati per l’ultimo bollettino Covid-19: gli aggiornamenti su contagi, decessi e guarigioni Come di consueto è stato comunicato poco fa dalla Protezione Civile l’ultimo bollettino Covid relativo alla giornata odierna, mercoledì 28 luglio. Tutti i dati aggiornati su contagi, guarigioni e decessi. Le ultime notizie evidenziano un leggero aumento L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati per l’ultimo-19: gli aggiornamenti su contagi,e guarigioni Come di consueto è stato comunicato poco fa dalla Protezione Civile l’ultimorelativo alla giornata odierna, mercoledì 28. Tutti i dati aggiornati su contagi, guarigioni e. Le ultime notizie evidenziano un leggero aumento L'articolo proviene da Inews.it.

