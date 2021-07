Costa |  «Riapertura stadi? Massima disponibilità a ridiscutere il distanziamento di un metro»

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Il sottosegretario alla Salute, Andrea, ha parlato a Radio Kiss Kiss circa ladegli. “Accolgo positivamente la parole di Gravina, i campioni dello sport dovrebbero essere testimonial di questa campagna di vaccino. I calciatori possono aiutarci tantissimo nel comunicare un messaggio positivo per la campagna vaccinale. Sarebbe stato l’ideale se lo avessero fatto spontaneamente. Dobbiamo proseguire con la campagna di vaccino, siamo in una situazione in cui i cittadini si stanno vaccinando e siamo al 57% dei cittadini vaccinati”. Sulla percentuale di tifosi alloo: “C’è la consapevolezza che il ...

Andrea Costa, sottosegretario del Ministro della Salute, ha parlato in merito alla riapertura degli stadi: ecco le sue dichiarazioni Andrea Costa, sottosegretario del Ministro della Salute, ha parlato a Radio Kiss Kiss della riapertura degli stadi.