Cosa fare davanti alle minacce di Cina e talebani. L’agenda Blinken in India (Di mercoledì 28 luglio 2021) Per l’Afghanistan è arrivato il momento della verità e ora, la strada e le sorti di Kabul passano per Nuova Delhi, almeno per gli Stati Uniti. Dopo la visita a marzo di Lloyd Austin, segretario alla Difesa americano, e quella ad aprile di John Kerry, inviato speciale del presidente Joe Biden per il clima, adesso è il turno di Antony Blinken, per la sua prima volta in India in veste di segretario di Stato. La visita di Blinken sarà seguita da quella del generale Richard Clarke, comandante dell’US Army Special Operations Command (28-30 luglio) e da quella del capo di stato maggiore dell’Esercito statunitense, il generale James McConville, il ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 luglio 2021) Per l’Afghanistan è arrivato il momento della verità e ora, la strada e le sorti di Kabul passano per Nuova Delhi, almeno per gli Stati Uniti. Dopo la visita a marzo di Lloyd Austin, segretario alla Difesa americano, e quella ad aprile di John Kerry, inviato speciale del presidente Joe Biden per il clima, adesso è il turno di Antony, per la sua prima volta inin veste di segretario di Stato. La visita disarà seguita da quella del generale Richard Clarke, comandante dell’US Army Special Operations Command (28-30 luglio) e da quella del capo di stato maggiore dell’Esercito statunitense, il generale James McConville, il ...

