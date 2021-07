Corropoli | ultraleggero precipita in fase di atterraggio feriti gravemente i due turisti a bordo

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Teramo - Subito dopo le 14:30 di oggi una squadra operativa del Distaccamento di Nereto è intervenuta in via Brenta a, a seguito della caduta di un aereocon due persone a. L’aereo era decollato intorno alle 11 di stamattina dall’aviosuperficie di Calatabiano a Catania e si trovava indipresso l’avio superfice di. I vigili del fuoco, giunti sul posto con un’autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio, hanno operato per liberare due persone di origine tedesca di circa 60 anni, rimasti incastrati a...

ekuonews : Ultraleggero precipitato a Corropoli, morto uno dei due feriti - lanuovariviera : Corropoli, morto il pilota dell'ultraleggero precipitato ieri pomeriggio - abruzzoweb : CADE AEREO ULTRALEGGERO A CORROPOLI: MORTO 51ENNE, GRAVE 57ENNE RICOVERATO A TERAMO - FlyEuropeTV : Corropoli Italia: aereo cade in fase di atterraggio, salvi in due / VIDEO Incidente all'Aviosuperficie Val Vibrata,… - LuciaMosca1 : (Corropoli, precipita ultraleggero con due persone a bordo) Segui su: La -

Un aereoè precipitato nel pomeriggio di ieri a, in provincia di Teramo , poco dopo il decollo. A bordo del piccolo velivolo si trovavano due uomini di 57 e 51 anni che sono ...P., che era finito in gravi condizioni all'ospedale di Pescara in seguito ad un incidente con uncaduto nel pomeriggio sull'avvio di superficie di(Teramo). L'uomo è morto poco ...Un terribile incidente si è verificato in provincia di Teramo, dove un aereo è precipitato in fase di atterraggio: un morto ed un ferito grave.Il 50enne Peter Friedrich è spirato in serata all’ospedale di Pescara. C’è l’indagine del pm Giovagnoni TERAMO – Non ce l’ha fatta il pilota dell’ultraleggero precipitato ieri nei pressi dell’aviosupe ...