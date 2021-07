Corriere | Intesa lascia il cda Ora cambiano gli equilibri

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Micciché si dimette dal consiglio di Rcs prima della semestrale che non tiene conto della causa Blackstone

Advertising

marioalbanese1 : @MaurizioJj @SkyItalia @DAZN_IT E non solo... - talismanogiada : Roma, il compleanno dell’intesa ritrovata: alla festa della Raggi Conte e Di Maio - studiomarzocchi : Ultima Ora: G20, raggiunta una prima intesa sul clima. Ma c’è la frenata di Cina e India #economia #italia #governo… - newsfinanza : G20, raggiunta una prima intesa sul clima. Ma c’è la frenata di Cina e India - corriereveneto : #bolzano Riqualificazione al via Intesa tra Lombardia e Bolzano, approvato lo statuto della società pubblic -

Ultime Notizie dalla rete : Corriere Intesa

Corriere della Sera

È stato sottoscritto un protocollo d'che prevede diverse azioni, tra queste il Congresso ... firma autorevole del "della Sera", "narratore" di storie di parole su Rai Tre, racconta la ...GALATONE (Lecce) - Venerdì si terrà a Galatone la conferenza per la sottoscrizione del protocollo d'"Rete in Comune per la Legalità", che fa parte delle azioni del progetto "Processi partecipativi e cultura della legalità" (finanziato dal bando della Regione Puglia "Puglia Partecipa".) ...Le dimissioni di Gaetano Micciché dal consiglio di Rcs segnano un punto di svolta negli equilibri del gruppo editoriale del Corriere della Sera. Il banchiere siciliano rappresenta da lustri il ruolo ...A due giorni dal Cda di Rcs il banchiere Miccicchè, che ha sempre fatto da tramite tra l'editore Cairo e il gruppo Intesa Sanpaolo lascia il board della società che pubblica il Corriere della Sera - V ...