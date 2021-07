Coronavirus, Galli: «Se non vacciniamo gli under 12 non lo fermiamo più. Bisogna contenerlo anche tra i bambini» (Di giovedì 29 luglio 2021) «Una volta che gli studi avranno garantito la sicurezza per la somministrazione del vaccino anti Covid anche agli under 12 sarà inevitabile passare all’immunizzazione dei più piccoli». Massimo Galli, direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, non ha dubbi: si possono vaccinare i minorenni sotto i 12 anni con le dovute garanzie sanitarie e di tutela della salute. Le parole del medico arrivano dopo che negli Usa la Food and Drug Administration ha sollecitato le aziende produttrici ad allargare e approfondire gli studi clinici sull’efficacia dei vaccini a mRna nella fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Secondo ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 luglio 2021) «Una volta che gli studi avranno garantito la sicurezza per la somministrazione del vaccino anti Covidagli12 sarà inevitabile passare all’immunizzazione dei più piccoli». Massimo, direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, non ha dubbi: si possono vaccinare i minorenni sotto i 12 anni con le dovute garanzie sanitarie e di tutela della salute. Le parole del medico arrivano dopo che negli Usa la Food and Drug Administration ha sollecitato le aziende produttrici ad allargare e approfondire gli studi clinici sull’efficacia dei vaccini a mRna nella fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Secondo ...

Advertising

anielloforino : @Adnkronos Questo signore (chiamarlo professore è una schiaffo alla categoria medica) è lo stesso che ha febbraio 2… - EmMicucci : #Coronavirus #Scuola #Obbligo #vaccino #Galli: #Docenti sono messi in pericolo dai loro stessi #studenti. A differ… - giulio_galli : RT @perchetendenza: 'Marco De Veglia': Perché è morto a Miami per coronavirus a 55 anni l'esperto di marketing che sui social sosteneva che… - Giuseppe_Galli : RT @PiccoloAmerica: Quasi la metà delle persone tra i 20 e 29 anni in Italia non ha ancora effettuato la prima dose del #vaccino contro il… - generacomplotti : #fakeNews Galli ha fatto un video che dimostra che il #SARSCoV2 è stato ideato dagli antichi egizi per dimostrare c… -