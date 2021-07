Coronavirus, aggiornamento 28 luglio, 0 decessi e 345 nuovi casi. (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono 345 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 8.619 tamponi molecolari eseguiti. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei test antigenici, è del 4%, in lieve rialzo rispetto al 3,... Leggi su gazzettadinapoli (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono 345 ipositivi al Covid in Campania, su 8.619 tamponi molecolari eseguiti. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei test antigenici, è del 4%, in lieve rialzo rispetto al 3,...

Advertising

lagenda70889069 : Aggiornamento Coronavirus, 28 luglio: il contagio in Valsusa, Valsangone e Cintura Ovest Torino #aggiornamento… - rep_parma : Coronavirus, 419 nuovi positivi in regione. In aumento i ricoveri [aggiornamento delle 18:56] - Gazzettadmilano : Coronavirus, aggiornamento 28 luglio, 1 decesso e 720 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - GazzettAvellino : Coronavirus, aggiornamento 28 luglio, 0 decessi e 345 nuovi casi. - Immaguarino6 : RT @sole24ore: Il bollettino con l’aggiornamento sui numeri della pandemia La mappa: -