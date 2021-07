Coronavirus, 5.696 nuovi casi: incidenza al 2,4%. Aumentano i ricoverati: +74 posti letto occupati. Ma calano le terapie intensive (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono 5.696 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 riscontrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 248.472 tamponi processati, di cui 125.940 test antigenici rapidi. L’incidenza schizza quindi al 2,3%. Si segnala un nuovo Aumentano delle ospedalizzazioni, con 74 posti letto in più nei reparti di area medica e una tenuta delle terapie intensive che a fronte di 9 ingressi fanno segnare 6 pazienti Covid assistiti in meno rispetto a ieri. I morti sono 15. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono 5.696 idi infezione da Sars-Cov-2 riscontrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 248.472 tamponi processati, di cui 125.940 test antigenici rapidi. L’schizza quindi al 2,3%. Si segnala un nuovodelle ospedalizzazioni, con 74in più nei reparti di area medica e una tenuta delleche a fronte di 9 ingressi fanno segnare 6 pazienti Covid assistiti in meno rispetto a ieri. I morti sono 15. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

