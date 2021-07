Controlli a Roma, arrestata una 20enne: era una borseggiatrice ‘professionista’ in metro (Di mercoledì 28 luglio 2021) Durante la settimana la Capitale resta sotto una rete capillare di Controlli eseguiti senza sosta da parte dei Carabinieri del Gruppo di Roma. Le operazioni sono finalizzate alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di illegalità o degrado e per garantire una maggior percezione di sicurezza ai cittadini e ai turisti, italiani e stranieri, in visita nella Capitale. Ieri, nel corso delle quotidiane attività, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato due giovani nomadi – una 20enne e una 15enne, entrambe domiciliate presso l’insediamento di Castel Romano e già note alle forze dell’ordine – con le accuse di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 luglio 2021) Durante la settimana la Capitale resta sotto una rete capillare dieseguiti senza sosta da parte dei Carabinieri del Gruppo di. Le operazioni sono finalizzate alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di illegalità o degrado e per garantire una maggior percezione di sicurezza ai cittadini e ai turisti, italiani e stranieri, in visita nella Capitale. Ieri, nel corso delle quotidiane attività, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato due giovani nomadi – unae una 15enne, entrambe domiciliate presso l’insediamento di Castelno e già note alle forze dell’ordine – con le accuse di ...

Ultime Notizie dalla rete : Controlli Roma L'Italia rischia di mancare il target dell'eliminazione dell'Epatite C entro 2030 ROMA - Oggi, 28 luglio , come ogni anno, si celebra la Giornata Mondiale delle Epatiti promossa ...prevedono un notevole incremento di morti da qui a venti anni a causa di mancate diagnosi e controlli; ...

Roma. Scoperto canile lager con oltre 100 cani da caccia. Denunciato titolare per maltrattamento ... conferma l'assenza di controlli sanitari da parte delle ASL e dei Sindaci, a danno di una seria tutela degli animali e delle leggi dello Stato. Chiesto alla Procura di Roma la liberazione dei cani ...

Roma, controlli antidroga: 6 arresti QUOTIDIANO NAZIONALE Roma, bimba di un anno ingoia l’hashish della madre: ricoverata al Gemelli Dramma a Roma, bimba di un anno ricoverata in ospedale, poiché ha ingoiato un pezzetto di hashish che era caduto a terra: era della mamma ...

Armi nascoste in bauletto scooter non assicurato: denunciato 28enne Roma - I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno denunciato a piede libero un cittadino del Perù di 28 anni per i reati di ...

