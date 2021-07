Contro il Green pass, manifestazioni in diverse piazze italiane: da Milano a Roma (Di mercoledì 28 luglio 2021) commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Fiaccolate e manifestazioni in tutta Italia per protestare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 luglio 2021) commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Fiaccolate ein tutta Italia per protestare ...

sbonaccini : Se Claudio Borghi ha un minimo di coerenza, manifestando domani contro il green pass, chiederà immediatamente le di… - HuffPostItalia : Flop della protesta #IoApro contro il Green Pass, in piazza ne restano mille - borghi_claudio : @sisifo080 Tertium ovviamente c'è. #nogreenpass #noobbligo e basta delirio. Però bisogna essere la maggioranza. A… - giulopa : RT @pbecchi: Proteste spontanee oggi a Genova contro il green pass. Non è una questione di novax o di provax. È una questione di libertà! h… - oriama1969 : RT @salvatorebrizzi: Il fatto che tante persone già punturate partecipino alle manifestazioni in disaccordo con l’obbligo del green pass, s… -

Ultime Notizie dalla rete : Contro Green Contro il Green pass, manifestazioni in diverse piazze italiane: da Milano a Roma Continuano le manifestazioni per protestare contro il Green pass , che dal 6 agosto sarà obbligatorio per una serie di attività. A Roma circa 1.500 le persone partecipano in piazza del Popolo. Stessa iniziativa replicata, anche con fiaccolate, ...

No Green Pass, manifestazioni e fiaccolate in mezza Italia ...tardo pomeriggio di oggi nelle principali città italiane sono ancora una volta di scena i 'No green ...partita da piazza del Popolo e iniziata tra gli insulti al premier Draghi e gli slogan contro i ...

Manifestazione contro il green pass: a Roma un migliaio di persone in piazza Rai News Tre considerazioni (errate) su vaccini e rischi Covid Questa sembra essere la posizione di chi si oppone all’obbligo di vaccinazione o all’uso del green pass per entrare nei luoghi pubblici ... mostrano che il tasso di copertura contro gli effetti più ...

Paragone alla protesta green pass: “Burioni responsabile di clima d’odio” Mercoledì, 28 luglio 2021 Home > aiTv > Paragone alla protesta green pass: “Burioni responsabile di clima d’odio” (Agenzia Vista) Roma, 28 luglio 2021 “Se questo odio si materializza nel Paese è perch ...

