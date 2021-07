"Conte nella guerra dei Paladino". Indiscreto-Bechis, il figlio fa causa a padre e sorelle: patrimonio bollente (Di mercoledì 28 luglio 2021) Franco Bechis ha dato grande risalto nell'edizione odierna de Il Tempo alla guerra in corso all'interno della famiglia Paladino. I tre figli dell'imprenditore, Shawn John, Cristina e Olivia (quest'ultima compagna nonché convivente dell'ex premier e nuovo leader del M5s, Giuseppe Conte) sarebbero ai ferri corti a causa della richiesta di un “anticipo” sulla parte spettante del patrimonio di Cesare Paladino. L'ultimo tentativo di mediazione è fallito lo scorso 15 giugno, fa sapere Franco Bechis, e quindi la questione si risolverà in tribunale. Tutto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Francoha dato grande risalto nell'edizione odierna de Il Tempo allain corso all'interno della famiglia. I tre figli dell'imprenditore, Shawn John, Cristina e Olivia (quest'ultima compagna nonché convivente dell'ex premier e nuovo leader del M5s, Giuseppe) sarebbero ai ferri corti adella richiesta di un “anticipo” sulla parte spettante deldi Cesare. L'ultimo tentativo di mediazione è fallito lo scorso 15 giugno, fa sapere Franco, e quindi la questione si risolverà in tribunale. Tutto ...

