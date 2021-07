Contagi e Giustizia: ecco perché Draghi ha rinviato la stretta su scuola e trasporti (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nessun obbligo vaccinale per il personale scolastico. Almeno per ora. Dopo giorni in cui il dossier è stato lungamente studiato dai tecnici del ministero dell’Istruzione e dalla struttura di Palazzo Chigi, il governo ha deciso di non introdurre l’obbligo di fiala per docenti e personale scolastico. Una decisione anzitutto di Mario Draghi, per ragioni tecniche e politiche. La curva dei Contagi, spiega una fonte di governo, è in ripresa, ma non una salita vertiginosa come ci si aspettava fino a qualche giorno fa. E al ministero della Salute si monitora attentamente il caso Gran Bretagna, che nonostante il picco causato dalla variante Delta sta assistendo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nessun obbligo vaccinale per il personale scolastico. Almeno per ora. Dopo giorni in cui il dossier è stato lungamente studiato dai tecnici del ministero dell’Istruzione e dalla struttura di Palazzo Chigi, il governo ha deciso di non introdurre l’obbligo di fiala per docenti e personale scolastico. Una decisione anzitutto di Mario, per ragioni tecniche e politiche. La curva dei, spiega una fonte di governo, è in ripresa, ma non una salita vertiginosa come ci si aspettava fino a qualche giorno fa. E al ministero della Salute si monitora attentamente il caso Gran Bretagna, che nonostante il picco causato dalla variante Delta sta assistendo ...

