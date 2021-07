Consigliere paragona Olocausto e vaccino, sdegno in Comune. La Lega prende le distanze (Di mercoledì 28 luglio 2021) Clamore a Firenze per le dichiarazioni del Consigliere comunale della Lega Andrea Asciuti che ha paragonato, in una nota, "l'Olocausto al vaccino". Asciuti ha pure riportato passi di un testo dello ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 28 luglio 2021) Clamore a Firenze per le dichiarazioni delcomunale dellaAndrea Asciuti che hato, in una nota, "l'al". Asciuti ha pure riportato passi di un testo dello ...

