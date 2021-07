Conmebol | le richieste alla Fifa | “Time out durante il Var e possibilità di controllo a chiamata”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Laavanza alcuneinerenti l’utilizzo del Var. La confederazione sudamericana ha chiesto al massimo organo del calcio mondiale e all’International Board, garante delle regole del gioco, l’istituzione di unoutla consultazione del Var in una partita e in più anche laper le squadre di “chiamare” l’intervento del Var un determinato numero di volte all’interno di uno stesso incontro, come accade nel tennis: “Abbiamo inviato un documento chiedendo di interrompere il tempo di gioco e che i minuti che passano per il ...