Come riconoscere ed evitare le truffe online: il caso PostePay (Di mercoledì 28 luglio 2021) Di truffe online ne esistono a bizzeffe e ultimamente le più gettonate sono quelle inviate tramite messaggi da chi si spaccia per l'azienda italiana PostePay. Ecco Come evitarle. Le truffe purtroppo sono sempre esistite e da quando internet fa parte ormai della nostra quotidianità, anche i truffatori si sono adattati e il loro nuovo upgrade è quello di imbrogliare le persone online tramite messaggi o email phishing. L'obbiettivo di questi furfanti è quello di impossessarsi delle credenziali di accesso degli utenti. Le prime email truffa inviate dai truffatori erano ...

