Come il Parlamento europeo vuole rendere le sue plenarie più accattivanti (Di mercoledì 28 luglio 2021) Le sessioni plenarie del Parlamento europeo non sembrano molto attraenti per i notiziari europei: lunghi dibattiti che si protraggono fino alla mezzanotte, interventi spesso ripetitivi, votazioni effettuate a distanza di giorni, quando non di mesi. Anche nei casi in cui gli eurodeputati discutono di tematiche molto attuali nel dibattito pubblico, la loro voce arriva a fatica nei servizi dei telegiornali o sui giornali dell'indomani. Per aumentare la «notiziabilità» dell'Eurocamera, un gruppo di deputati ha messo a punto alcune modifiche nella struttura delle sue riunioni: meno carne al fuoco, più attenzione ai temi caldi in Europa. I ...

