Come fare se la badante non vuole vaccinarsi? (Di mercoledì 28 luglio 2021) È giusto che una badante che assiste un anziano fragile non autosufficiente rifiuti di vaccinarsi contro il Covid? Al di là della questione meramente ideologica (nella quale volutamente non vogliamo entrare) è indubbio che ne esista un’altra, ancora più urgente, che ha a che fare con l’incolumità delle persone più a rischio e con la sicurezza della privata abitazione. Se l’obiettivo resta quello di tutelare le categorie più fragili, appare allora evidente Come il tema del lavoro domestico non possa essere più lasciato indietro, Come invece avvenuto in questi mesi. La discussione sull’obbligatorietà del ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) È giusto che unache assiste un anziano fragile non autosufficiente rifiuti dicontro il Covid? Al di là della questione meramente ideologica (nella quale volutamente non vogliamo entrare) è indubbio che ne esista un’altra, ancora più urgente, che ha a checon l’incolumità delle persone più a rischio e con la sicurezza della privata abitazione. Se l’obiettivo resta quello di tutelare le categorie più fragili, appare allora evidenteil tema del lavoro domestico non possa essere più lasciato indietro,invece avvenuto in questi mesi. La discussione sull’obbligatorietà del ...

Ultime Notizie dalla rete : Come fare Il datore di lavoro può sospendere chi non si vaccina. Ecco cosa dice la sentenza del tribunale di Modena ... evidenziando che è facoltà del datore di lavoro fare in modo che i propri dipendenti rispettino ...letteratura scientifica in grado di stabilire il livello di efficacia e di sicurezza dei vaccini come ...

Green Pass anche con l'applicazione Stocard: come fare Tra i molti metodi a disposizione dei cittadini per conservare il Green Pass all'interno del proprio smartphone, esibendolo all'occorrenza (ricordiamo che dal 6 agosto sarà obbligatorio in Italia per ...

