Ciclismo, pagelle cronometro Olimpiadi: Filippo Ganna sfavorito dal percorso, Roglic lascia le briciole (Di mercoledì 28 luglio 2021) pagelle cronometro Olimpiadi TOKYO Primoz Roglic, voto 10: non era il favorito, ma un fenomeno del genere non può mai essere sottovalutato. Dalla caduta, con annesso ritiro, all’ultimo Tour de France, al trionfo olimpico: il passo per il fuoriclasse sloveno è brevissimo. Oggi non ha lasciato minimo scampo agli avversari: percorso ideale per le proprie caratteristiche, dominio in lungo e in largo lungo i 44,2 chilometri giapponesi percorsi ad una media stratosferica di 48.160 km/h. Tom Dumoulin, voto 9: una storia bellissima. Ad inizio anno si era fermato, con il pensiero di appendere la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021)TOKYO Primoz, voto 10: non era il favorito, ma un fenomeno del genere non può mai essere sottovalutato. Dalla caduta, con annesso ritiro, all’ultimo Tour de France, al trionfo olimpico: il passo per il fuoriclasse sloveno è brevissimo. Oggi non hato minimo scampo agli avversari:ideale per le proprie caratteristiche, dominio in lungo e in largo lungo i 44,2 chilometri giapponesi percorsi ad una media stratosferica di 48.160 km/h. Tom Dumoulin, voto 9: una storia bellissima. Ad inizio anno si era fermato, con il pensiero di appendere la ...

Advertising

infoitsport : Ciclismo femminile, Pagelle Olimpiadi: Olanda bocciata e beffata, Longo Borghini non tradisce mai - infoitsport : Tokyo 2020, pagelle ciclismo su strada maschile: oro storico di Carapaz, medaglie per Van Aert e Pogacar - infoitsport : Ciclismo, pagelle Olimpiadi: Carapaz sontuoso, Moscon bocciato, Nibali con le polveri bagnate - sportface2016 : #Tokyo2020, pagelle ciclismo su strada maschile: oro storico di #Carapaz, medaglie per #VanAert e #Pogacar -