Ciclismo | Olimpiadi Tokyo | Filippo Ganna 5° a 1?84 dalla medaglia Roglic domina la cronometro

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Non era il grande favorito, non era l’uomo più atteso, ma un fenomeno viene fuori negli appuntamenti di questo livello. Primoz, dopo la delusione al Tour de France, con una brutta caduta nella prima settimana che lo ha costretto al ritiro, si toglie una soddisfazione immensa: lo sloveno va infatti a conquistare lad’oro alledinellamaschile disu strada. Un percorso durissimo quello a Cinque Cerchi: due tornate da 22,1 chilometri, con diversi saliscendi e oltre ottocento metri di dislivello. Partenza ed arrivo al Fuji International ...

Advertising

Gazzetta_it : Olimpiadi, ciclismo su strada Magia Carapaz! Attacco d’oro nella prova in linea, delusione azzurra #Tokyo2020 - rtl1025 : ?? Terza medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di #Tokyo2020: Elisa Longo Borghini è bronzo nella prova su strada in… - codeghino10 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO, CRONO MASCHILE: FILIPPO GANNA QUINTO ORO ALLO SLOVENO ROGLIC, SUL PODIO DUMOULIN E DENNIS #Sky… - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Olimpiadi, ciclismo crono: Ganna quinto, l’oro è di Roglic #Tokyo2020 - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tokyo: ciclismo; Ganna solo quinto nella crono, oro a Roglic: (ANSA) - TOKYO, 28 LUG - Filippo Gan… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Olimpiadi

Ha fatto sognare e alla fine è arrivato un quinto posto per Filippo Ganna nella prova a cronometro disu strada ai Giochi di Tokyo 2020 . Grande prova comunque quella del 25enne di Verbania, oro ai Mondiali di Imola lo scorso anno nella specialità, su un circuito tortuoso non adatto alle sue ...TOKYO (GIAPPONE) - Filippo Ganna manca il podio per un soffio nella crono individuale alledi Tokyo 2020 . Il ciclista azzurro, campione del mondo nella specialità, ha chiuso la prova al quinto posto. L'oro è andato allo sloveno Primoz Roglic , che ha dominato la gara chiudendo in ...Super Primoz Roglic nella cronometro di ciclismo delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Lo sloveno ha sbaragliato il campo, facendo a gara a sé nella seconda parte di corsa in cui ha assestato distacchi pesan ...TOKYO (GIAPPONE) - Filippo Ganna manca il podio per un soffio nella crono individuale alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il ciclista azzurro, campione del mondo nella specialità, ha chiuso la prova al quin ...