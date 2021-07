Ciclismo | Olimpiadi Tokyo Alberto Bettiol | “Ho dato tutto | non ho rimpianti Posso migliorare a cronometro”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) La prova adi quest’oggi non ha regalato gioie come ci si aspettava. Filippo Ganna ha concluso soltanto al quinto posto la sua gara contro il tempo, stravinta dallo sloveno Primoz Roglic, a meno di due secondi dalla medaglia di bronzo vinta da Rohan Dennis. Fra i tanti specialisti ai blocchi di partenza quest’oggi, c’è ancheche è riuscito ad ottenere un buon risultato. L’uomo della EF Education-Nippo si è difeso discretamente quest’oggi, ottenendo un discreto undicesimo tempo a 2’34” da Roglic. Per lui, non propriamente uno specialista, rimane un buon traguardo e ne è stato consapevole nell’intervista a caldo: ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO, CRONO MASCHILE: FILIPPO GANNA QUINTO ORO ALLO SLOVENO ROGLIC, SUL PODIO DUMOULIN E D… - Eurosport_IT : SuperPippo bravo comunque, hai dato tutto ?? #Tokyo2020 | #ItaliaTeam | #CyclingRoad | #Ganna - Eurosport_IT : Brutto episodio! ?? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #CyclingRoad - OA_Sport : Alberto Bettiol è soddisfatto di come è andata la sua cronometro, chiusa all'undicesimo posto - emmabaccaglio : Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? #Ciclismo, commento razzista nella #crono: tecnico tedesco i… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Olimpiadi

, gli italiani in gara il 29 luglio Ore 00.30 - GOLF primo giro maschile: Guido Migliozzi -... Ore 03.00 -: Bmx, quarti uomini: Giacomo Fantoni. NUOTO: Ore 03.30 - Finale 800m sl ......degli italiani del 28 luglio Italiani in gara il 29 luglio / Il calendario delleGare ... Fly femminili Canoa slalom Dalle 7.00 Semifinali e finali canoa femminilieBmx Dalle 3.00 ...La prova a cronometro di quest'oggi non ha regalato gioie come ci si aspettava. Filippo Ganna ha concluso soltanto al quinto posto la sua gara contro il tempo, stravinta dallo sloveno Primoz Roglic, a ...Sport e fantascienza, cos'hanno in comune? Ne abbiamo parlato con lo scrittore ed editor Andrea Pelliccia, curatore dell'antologia Olimpiadi di Toronto 2112 (Delos Digital) - Leggi tutto l'articolo su ...