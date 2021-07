Ciclismo | la caduta al Tour de France ha ‘regalato’ l’oro a Primoz Roglic

(Di mercoledì 28 luglio 2021) La prova in linea e la prova a cronometro delle Olimpiadi di Tokyo 2021 hanno dato verdetti completamente differenti. La prima, infatti, ha premiato i reduci del, con i primi otto classificati che avevano tutti preso parte alla Grande Boucle. La seconda, invece, ha strizzato decisamente l’occhio a chi non ha partecipato al grande girose e a chi lo ha lasciato con due settimane d’anticipo, vale a dire il campione uscente. D’altronde una corsa di sei ore e una di neanche un’ora prevedono sforzi completamente differenti. Nella prova in linea era fondamentale avere il ritmo gara nelle gambe, onde ...

Advertising

Nikybo85 : RT @Laemmedimarco: Tralasciando la brutta caduta di Mathieu van der Poel, il cambio di espressione dei tifosi giapponesi è fantastico. ?? B… - Laemmedimarco : Tralasciando la brutta caduta di Mathieu van der Poel, il cambio di espressione dei tifosi giapponesi è fantastico.… - manumagicaemi : E #pidcock ha fatto il colpaccio ! ??????????certo sarebbe stato bello vedere MVDP senza la caduta... ma le gare sono co… - titrasporto : #Tokyo2020 #Tokyo caduta rovinosa per #vanderpoel #ciclismo si ritira, peccato. - titrasporto : #Tokyo2020 #Tokyo caduta rovinosa per #vanderpoel #ciclismo ultimo ma sta recuperando. -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo caduta

...è inevitabile L' Olanda delnon ha iniziato con il piede giusto le Olimpiadi di Tokyo. Prima la van Vleuten convinta di aver vinto l'oro, ma arrivata solo al secondo posto. Poi ladi ...... un mese e mezzo fa si fratturava medio e anulare della mano sinistra in unain corsa a ...siamo qui a goderceli malgrado un fuso orario poco amichevole e qualche rovescio di troppo dal...La prova in linea e la prova a cronometro delle Olimpiadi di Tokyo 2021 hanno dato verdetti completamente differenti. La prima, infatti, ha premiato i reduci del Tour, con i primi otto classificati ch ...Non era il grande favorito, non era l'uomo più atteso, ma un fenomeno viene fuori negli appuntamenti di questo livello. Primoz Roglic, dopo la delusione al Tour de France, con una brutta caduta nella ...