Ciclismo | il percorso della cronometro di Tokyo 2020 non era da specialisti 830 metri di dislivello | Roglic festeggia

(Di mercoledì 28 luglio 2021) La difficoltà delodiernodiera apparsa evidente sin dalla sua semplice descrizione. La zona attorno al circuito del Fuji, affrontata già nella prova in linea, e caratterizzata da diversi saliscendi, aveva fatto capire che no, questa non sarebbe stata una semplice gara contro il tempo per. Infatti, i suoi 44,2 chilo, e la bellezza di 830di, hanno subito cambiato le regole del gioco, regalando una prova olimpica di altissimo livello e con una lotta tremendamente ...

Advertising

RudiGhedini : Applausi a Primoz #Roglic e Annemiek van #Vleuten, che hanno trionfato su un percorso difficile da interpretare, ne… - Bianca34874951 : RT @m_crosetti: Sul percorso olimpico del ciclismo, oggi ho imparato un importante proverbio giapponese: 'Quand al Monte Fuji a l'à 'l cape… - EsercitoCrucian : RT @m_crosetti: Sul percorso olimpico del ciclismo, oggi ho imparato un importante proverbio giapponese: 'Quand al Monte Fuji a l'à 'l cape… - simeoli1972 : RT @m_crosetti: Sul percorso olimpico del ciclismo, oggi ho imparato un importante proverbio giapponese: 'Quand al Monte Fuji a l'à 'l cape… - Etzi2891 : RT @delinquentweet: Partita anche la cronometro maschile di ciclismo, Pippo Ganna partirà per ultimo, ma a vedere il percorso sembra davver… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo percorso

Unassolutamente non favorevole per il cronoman azzurro, costretto ad adattarsi, provando con tutte le forze a centrare un risultato importante, solamente sfiorato. Un continuo saliscendi ...... uno degli appuntamenti più attesi in assoluto per quanto riguarda i risultatialle ...condizione di forma attuale punta a togliere a Ganna il ruolo di primo favorito sull'impegnativo...La difficoltà del percorso odierno della cronometro di Tokyo 2020 era apparsa evidente sin dalla sua semplice descrizione. La zona attorno al circuito del Fuji, affrontata già nella prova in linea, e ...Domenica 25 luglio 2021 è stata una giornata speciale per i partecipanti all'evento di solidarietà e "SPORT per ...