Ciclismo, Filippo Ganna: "Orgoglioso di aver fatto divertire. Ci vediamo a Parigi" (Di mercoledì 28 luglio 2021) Delusione già smaltita per Filippo Ganna. Il piemontese, fuori dal podio Olimpico di Tokyo 2020 nella cronometro odierna per una manciata di decimi, si proietta già ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove si spera ci possa essere un percorso più adatto alle sue caratteristiche. Il campione del mondo della INEOS dà appuntamento dunque alle Olimpiadi francesi, ringraziando tutti gli italiani del supporto dimostratogli anche se a distanza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Ganna ...

