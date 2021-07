Ciclismo, Davide Cassani: “Filippo Ganna ha fatto l’impossibile, è pronto per la pista” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nessuna sorpresa. Si era detto in sede di presentazione che il percorso della cronometro di Ciclismo su strada, prova valida per le Olimpiadi di Tokyo, fosse molto impegnativo e non adatta alle caratteristiche del campione del mondo Filippo Ganna. La zona attorno al circuito del Fuji, affrontata già nella prova in linea, aveva già fatto capire tante cose. Infatti, i suoi 44,2 chilometri, e la bellezza di 830 metri di dislivello, hanno fatto sì che questa prova fosse adatta agli uomini di fondo, dotati di una grande resistenza. Non a caso, sono stati corridori completi come Primoz Roglic e il redivivo Tom ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nessuna sorpresa. Si era detto in sede di presentazione che il percorso della cronometro disu strada, prova valida per le Olimpiadi di Tokyo, fosse molto impegnativo e non adatta alle caratteristiche del campione del mondo. La zona attorno al circuito del Fuji, affrontata già nella prova in linea, aveva giàcapire tante cose. Infatti, i suoi 44,2 chilometri, e la bellezza di 830 metri di dislivello, hannosì che questa prova fosse adatta agli uomini di fondo, dotati di una grande resistenza. Non a caso, sono stati corridori completi come Primoz Roglic e il redivivo Tom ...

OA_Sport : #Ciclismo Davide Cassani sottolinea la prestazione di Ganna su un percorso poco adatto a #Tokyo2020, fiducioso che… - tutticonvocati : ???@PippoPozzato: '#Cassani bisogna fargli un monumento per quello che ha fatto in questi anni per il movimento, ha… - Davide_Atta04 : RT @AntoDamiano1996: ELISA LONGO BORGHINI È MEDAGLIA DI BRONZO NELLA PROVA DI CICLISMO SU STRADA FEMMINILE! GRANDISSIMA FUORICLASSE ELISAAA… - infoitsport : Ciclismo, Davide Cassani: 'Orgoglioso dell'Italia, non eravamo favoriti. Ganna farà bene' - rivi_davide : @FrancescoOrdine Seguo spesso il ciclismo, fin da bambino, ma il ciclista che perde e cerca una scusa e’ un classico -