Ciclismo | Cronometro Olimpiadi | Van Vleuten senza rivali! Seguono Reusser e Van der Breggen 10a Longo Borghini

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ebbene sì, questa volta è veramente medaglia d’oro per Annemiek van. Dopo l’illusione della vittoria di domenica nella prova in linea, oggi la fenomenale olandese non ha sbagliato praticamente nulla, dominando da vera e propria marziana la prova adelledi Tokyo 2020! Con 30’13” la 38enne della Movistar ha staccato di ben 56? la svizzera Marlen, argento, e di 1’02” l’altra orange, la campionessa del mondo di specialità Anna van der, che completa così una giornata da incorniciare per i Paesi Bassi. Podio sfiorato per l’australiana Grace Brown. Top ten agguantata ...