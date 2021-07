Chiuso in stanza con il Covid per 16 giorni durante la vacanza - incubo a Malta. Alessandro è ritornato a casa (Di mercoledì 28 luglio 2021) PORTO SANT'ELPIDIO - E' finita dopo 21 giorni, di cui 16 in una stanza d'albergo, la vacanza di Alessandro Federici a Malta, che il Covid ha trasformato in un incubo . Il ragazzo di Porto Sant'Elpidio,... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 28 luglio 2021) PORTO SANT'ELPIDIO - E' finita dopo 21, di cui 16 in unad'albergo, ladiFederici a, che ilha trasformato in un. Il ragazzo di Porto Sant'Elpidio,...

Advertising

orgvgljo : e torno a notte fonda e fingo che mi piaccia stare sempre coi miei mostri chiuso in una stanza - kjtchensvnk : Intanto io con l’allergia chiuso in stanza imbottito di cortisone: piange perché non poteba toccargli il culo davan… - ferroice40 : RT @Vince7914: Il sogno nel cassetto è stare chiuso in una stanza con Parenzo e Burioni ???????????? - lolaseicertezza : @streamaka7even 'E ridi piano, ma non parli E guardo nelle foto i nostri sguardi Che si lasciano liberi contro vent… - anaffettivx : attualmente chiuso in una stanza in silenzio coi miei genitori wow -