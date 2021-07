Chiude la Rome Tennis Academy | Santopadre | “Questo bel percorso non va perso” Cobolli | “Conoscevamo le insidie”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) La. Dopo tre anni di lavoro con alcuni dei migliori e delle migliori giovani del panorama nazionale, l’accademia situata in zona Bel Poggio, nella capitale, interrompe la sua attività. La divergenza di obiettivi tra la proprietà e il settore operativo ha portato a questa dolorosa ma inevitabile decisione. La speranza è che i ragazzi, i genitori, i maestri e tutti coloro che anche per una sola giornata di torneo abbiano calcato i campi e i prati dellane possano conservare un ricordo positivo, come la passione con cui giorno ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chiude Rome

Sportface.it

... in Guadagnarsi il pane, il volume cheper lo studioso il filone di ricerca del rapporto tra ..., Italy. Hotel Locarno. I caffè letterari più famosi La 'rete dei caffè frequentati da ...Si spengono i riflettori sull'edizione estiva della kermesse capitolina Altaroma , che... compresi i défilé collettivi targati "is my runway". ' Altaroma rappresenta un compagno di ...La Rome Tennis Academy chiude. Dopo tre anni di lavoro con alcuni dei migliori e delle migliori giovani del panorama nazionale, l’accademia situata in zona Bel Poggio, nella capitale, interrompe la ..."It's coming Rome". Il mondo del calcio italiano è pronto a una nuova spedizione verso la Capitale, pochi giorni dopo il trionfo all'Europeo, ...