Chicago Fire 8 rallenta la sua corsa su Italia1: anticipazioni 4 agosto (Di mercoledì 28 luglio 2021) Chicago Fire 8 si prepara a tirare il freno. Dopo queste prime settimane di messa in onda con un triplice episodio, dalla prossima settimana, il 4 agosto, andrà in scena con solo due. A tenere compagnia al pubblico di Italia1 ci saranno gli episodi 8 e 9 dal titolo "Vedere per credere" e "La magia dei migliori amici", cosa ne sarà dei protagonisti della serie? Le prime anticipazioni degli episodi del 4 agosto di Chicago Fire 8 rivelano che la squadra scopre che un'azienda produce mobili infiammabili scoprendo che si tratta della stessa azienda ...

