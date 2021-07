Chiara Nasti, gesto a sorpresa: ha deciso di dire basta, ecco il motivo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Chiara Nasti, nel suo ultimo post ha diChiarato di voler lasciare i social, un con un selfie in costume da bagno ha concluso la sua avventura sul social Instagram. Chiara Nasti, l’influencer lascia Instagram per prendersi una pausa da internet (Getty Images)Salutando i social l’influencer ha pubblicato una lettera, dove le sue parole sono incentrate sul volersi dedicare totalmente al tempo. Ad Aprile l’influencer aveva diChiarato di aver rotto la sua relazione con Zaniolo, mentre oggi ha confidato che sta attraversando un periodo difficile. Durante gli ultimi mesi molte ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 28 luglio 2021), nel suo ultimo post ha dito di voler lasciare i social, un con un selfie in costume da bagno ha concluso la sua avventura sul social Instagram., l’influencer lascia Instagram per prendersi una pausa da internet (Getty Images)Salutando i social l’influencer ha pubblicato una lettera, dove le sue parole sono incentrate sul volersi dedicare totalmente al tempo. Ad Aprile l’influencer aveva dito di aver rotto la sua relazione con Zaniolo, mentre oggi ha confidato che sta attraversando un periodo difficile. Durante gli ultimi mesi molte ...

Advertising

ninakreuz : Ho come la sensazione che Chiara Nasti si sia “allontanata” dai social non per ritrovare sé stessa, ma perché è ris… - sivabendaiciao : Qui è quando Chiara Nasti decide di mettere D’AVANTI se stessa - claudiobonivent : @fanpage Ebbene, certo , questa si che è una notizia ... ma chi è Chiara Nasti ??? - twilight_townn : Ho letto il post di chiara nasti e che dire? - zazoomblog : Chiara Nasti lo sfogo sui social: “Non ho mai pensato al 100% a me” - #Chiara #Nasti #sfogo #social: #pensato… -