Chelsea, per accesso a Stamford Bridge serviranno vaccino o tampone negativo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Chelsea ha definito le regole per l'accesso allo stadio da parte dei tifosi per le partite casalinghe del club nella stagione 2021/2022. Il club londinese ha disposto che per accedere all'impianto sportivo sarà necessario presentare un certificato di avvenuta vaccinazione completa (ovverosia con entrambe le dosi) almeno 14 giorni prima la partita, oppure un tampone negativo effettuato entro le 48 ore precedenti l'evento. Queste regole verranno applicate già a partire dall'amichevole contro il Tottenham mercoledì 4 agosto. SportFace.

