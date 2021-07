Che tristezza essere circondati da politici senza ironia

Advertising

VIRGINRINGO : Never forget you Dusty.. Che tristezza pensare ai grandi @ZZTop senza #Dustyhill la barba e il basso più figo del d… - MariaGr67429100 : - CorazzaEfisia : @massimi02112109 Che tristezza ?? - Clazifen : @berlusconi Che tristezza…. Ma ritirati su un isola con un paio di zoccole e non rompere i coglioni - girlonfiire_ : @voiddvale @sninalcolizzata MA TI RENDI CONTO? MANCO UN MINIMO DI TRISTEZZA NIENTE CHE FASTIDIO -

Ultime Notizie dalla rete : Che tristezza

L'Espresso

...sono fondamentali per l'ottimo svolgimento della convention . Seppure con qualche limitazione, la felicità di poter interagire di presenza con le persone era palpabile , come se lae l'...E altri, invece, sono convintile emozioni, come appunto la collera o lanon abbiano nessun impatto. Invece, dovremmo ridurre al minimo tutte queste azioni per proteggere la nostra ...Ha 29 anni e soffre di una grave sindrome neurolettica maligna: a lungo è rimasto in stata catatonico, ora sta recuperando. Sabato partirà per una traversata nel Mar Jonio, da Taranto a Santa Maria di ...Intervista a Scaroni sugli stadi . Stadi chiusi? «Normalmente i ricavi da stadio rappresentano circa un terzo delle entrate dei club, quindi il fatto di non averne avuti per cos ...