“Charlene di Monaco in esilio volontario”: il dubbio sulla separazione da Alberto (Di mercoledì 28 luglio 2021) Charlene di Monaco in esilio volontario? Questo è il dubbio che insinua il giornalista ed esperto di storia, Stéphane Bern dalle pagine di Paris Match, dove si chiede se a bloccare la Principessa in Sudafrica sia solo la grave infezione che l’ha colpita alle orecchie, naso e gola. Charlene di Monaco si trova da mesi in Sudafrica, perché le sue condizioni di salute non le permettono di volare. L’infezione, sorta a seguito di un’operazione alla bocca, le ha procurato molta sofferenza e l’ha costretta a subire un altro intervento. Come lei stessa ha affermato in un’intervista ... Leggi su dilei (Di mercoledì 28 luglio 2021)diin? Questo è ilche insinua il giornalista ed esperto di storia, Stéphane Bern dalle pagine di Paris Match, dove si chiede se a bloccare la Principessa in Sudafrica sia solo la grave infezione che l’ha colpita alle orecchie, naso e gola.disi trova da mesi in Sudafrica, perché le sue condizioni di salute non le permettono di volare. L’infezione, sorta a seguito di un’operazione alla bocca, le ha procurato molta sofferenza e l’ha costretta a subire un altro intervento. Come lei stessa ha affermato in un’intervista ...

Advertising

VelvetMagIta : Quanto guadagnerebbe #Charlene di Monaco dal divorzio dal principe Alberto? #velvet #VelvetMag… - Sara_1083 : Più del principe di Monaco, avrei citato la principessa Charlene come esempio di sportiva nella famiglia monegasca. #Tokyo2020 - FilippoCarmigna : Perché Alberto di Monaco e i figli non possono fare visita a Charlène in Sudafrica? - FilippoCarmigna : La principessa Charlene su Alberto di Monaco: “Ecco perché non posso vederlo” - VanityFairIt : Va a tutti gli eventi ufficiali dei Grimaldi, tanto che nel Principato lo hanno ribattezzato (non senza ironia) «il… -