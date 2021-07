Centrodestra, appello della Lega a Fi e Fdi: “Incontriamoci, mettiamo gli interessi della città davanti” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “La politica, quella che vuol davvero essere servizio ai cittadini, alla fine fa sintesi e soprattutto squadra per amore dei territori e per presentare ai cittadini un programma credibile, di vero sviluppo e di crescita. La città di Benevento, come tutti i Comuni al voto d’Italia, hanno bisogno di un Centrodestra unito, espressione di partiti, ma anche della società civile dall’imprenditoria, all’associazionismo, al mondo delle professioni, per cambiare davvero il senso di marcia e per impiegare al meglio i fondi europei“. Lo dichiara il Segretario regionale ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “La politica, quella che vuol davvero essere servizio ai cittadini, alla fine fa sintesi e soprattutto squadra per amore dei territori e per presentare ai cittadini un programma credibile, di vero sviluppo e di crescita. Ladi Benevento, come tutti i Comuni al voto d’Italia, hanno bisogno di ununito, espressione di partiti, ma anchesocietà civile dall’imprenditoria, all’associazionismo, al mondo delle professioni, per cambiare davvero il senso di marcia e per impiegare al meglio i fondi europei“. Lo dichiara il Segretario regionale ...

