Cecilia Rodriguez | incidente in bicicletta | le sue condizioni – VIDEO

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Disavventura per, vittima di unin. La showgirl riporta le suesulle stories di Instagram. Altra disavventura per, vittima di unin. Infatti la showgirl si trovava in giro per Milano, quando è caduta rovinosamente a terra. A rivelare il tutto ci ha pensato proprio la L'articolo proviene da Inews.it.

Belen: la linea Hinnominate Belene Jeremias hanno creato la linea di cappotti e tute over Hinnominate. Come svelato dalla stessa showgirl argentina il sito del brand è ...mostra in camera il braccio medicato. Poi 'l'amara' conclusione: ' Adesso sono uscita dal dentista e piove... Ma chi me l'ha fatto fare a uscire in bici? '. Il piccolo incidente per fortuna ...Disavventura per Cecilia Rodriguez, vittima di un incidente in bicicletta. La showgirl riporta le sue condizioni sulle stories di Instagram.Belen Rodriguez ha lanciato sul mercato la sua nuova linea di abiti, Hinnominate, realizzata insieme ai suoi due fratelli.