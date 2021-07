Cecilia Rodriguez e l’incidente in bici | “Medicata dal team del mio dentista”

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 28 luglio 2021)spiega ai suoi followers com’è caduta dalla suacletta ed è statadaldel suo, dal quale si era recata per un intervento. Un cerotto sotto il gomito e qualche lieve escoriazione per la sorella di Belen, che ha condiviso un broncio per il fallimento di una giornata che si augurava potesse essere diversa. L'articolo proviene da City Roma News.