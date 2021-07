Cecilia Rodriguez “Chi me lo ha fatto fare!” – Cosa è successo? (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un piccolo incidente a Milano per la sorella di Belen Rodriguez, Cecilia. Cosa le è successo? Scopriamolo insieme. Cecilia Rodriguez racconta la sua caduta dalla biciPochi giorni fa, i fratelli Rodriguez hanno ufficializzato il loro nuovo brand, tramite i social, dove insieme hanno pubblicato delle foto ed accanto agli scatti hanno scritto “Orgogliosi, è nato dall’amore”. Nelle scorse ore, poi, la stessa Cecilia ha confessato di aver avuto un piccolo incidente nelle vie di Milano. Ma Cosa è capitato alla sorella di ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un piccolo incidente a Milano per la sorella di Belenle è? Scopriamolo insieme.racconta la sua caduta dalla biciPochi giorni fa, i fratellihanno ufficializzato il loro nuovo brand, tramite i social, dove insieme hanno pubblicato delle foto ed accanto agli scatti hanno scritto “Orgogliosi, è nato dall’amore”. Nelle scorse ore, poi, la stessaha confessato di aver avuto un piccolo incidente nelle vie di Milano. Maè capitato alla sorella di ...

Advertising

infoitcultura : Cecilia Rodriguez, incidente a Milano: la sorella di Belen soccorsa dai medici - infoitcultura : Cecilia Rodriguez, incidente in bicicletta: le sue condizioni – VIDEO - infoitcultura : Cecilia Rodriguez, incidente a Milano: paura per l’ex gieffina – FOTO - infoitcultura : Cecilia Rodriguez e l’incidente in bici: “Medicata dal team del mio dentista” - infoitcultura : Cecilia Rodriguez, dopo la sorella anche lei fa il grande annuncio: ecco la sua nuova creatura -