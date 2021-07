Cdp e Iri | il dualismo tra le “ricostruzioni” dell’Italia

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Dario Scannapieco si è insediato da due mesi alla guida di Cassa Depositi e Prestiti e l’attenzione dell’ex vicepresidente “draghiano” della Bei per i dossier caldi e strategici sta già portando a una scelta delle priorità operative per la banca pubblica di Via Goito. Dall’innovazione al sostegno al Pnrr, dal rafforzamento della coesione territoriale alle infrastrutture, Cdp intende InsideOver.

paolopoliti1 : Cdp: rivoluzione Scannapieco, addio al progetto nuova Iri (Stampa)

Formiche.net

Parliamo di. Cassa Depositi e Prestiti è al centro di tante partite finanziarie. Secondo lei è opportuno parlare di un nuovo ruolo simile a quello che fu dell'? C'è bisogno di una nuova...Giuseppe Bottero per 'La Stampa' dario scannapieco 2 Del progetto di una nuovanon si parla più. E anche di Dario Scannapieco si parla poco. Ma sono bastati due mesi di lavoro, in silenzio, perché la Cassa depositi e prestiti iniziasse ad ...«Potresti non rendertene conto sul momento,ma a volte un bel calcio nei denti è la cosa migliore che ti possa capitare». In che contesto geopolitico si muove l’Italia e quali sono le minacce ai suoi i ...Riportare il ruolo della Cassa alla sua missione originaria: è il metodo Draghi, per evitare una nuova Iri e puntare a un modello virtuoso da 100 milioni in due anni ...