Caso Alberto Genovese, l’imprenditore accusato di stupro ottiene i domiciliari: «Va a disintossicarsi» (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo circa otto mesi di carcere, Alberto Genovese va ai domiciliari e si trasferisce in una clinica per la disintossicazione dagli stupefacenti. Il gip di Milano, infatti, ha accolto l’istanza presentata dall’imprenditore del web, indagato per violenza sessuale nei confronti di due ragazze, nel contesto di festini a base di droga. Le accuse nei confronti dell’imprenditore Genovese era finito in carcere a novembre dopo la denuncia di una 18enne, che raccontò l’incubo della notte passata nella casa milanese dell’imprenditore e segnata, nel suo racconto, da violenze ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo circa otto mesi di carcere,va aie si trasferisce in una clinica per la disintossicazione dagli stupefacenti. Il gip di Milano, infatti, ha accolto l’istanza presentata daldel web, indagato per violenza sessuale nei confronti di due ragazze, nel contesto di festini a base di droga. Le accuse nei confronti delera finito in carcere a novembre dopo la denuncia di una 18enne, che raccontò l’incubo della notte passata nella casa milanese dele segnata, nel suo racconto, da violenze ...

SecolodItalia1 : Caso Alberto Genovese, l’imprenditore accusato di stupro ottiene i domiciliari: «Va a disintossicarsi»… - tozzo82 : RT @ilcasciavait: Oggi il 'Pepe' sarebbe arrivato a 96: 6 stagioni, 171 presenze e 60 gol in rossonero, il tutto 'scoprendo' non uno a caso… - ilcasciavait : Oggi il 'Pepe' sarebbe arrivato a 96: 6 stagioni, 171 presenze e 60 gol in rossonero, il tutto 'scoprendo' non uno… - raggiovioletto : @alberto_parini Non riesco a credere possa essersi suicidato... In ogni caso è una terribile notizia. - giggiross123 : @cmdotcom CASO LUIS ALBERTO ?????? -