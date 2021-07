Casapound Roma | la Raggi annuncia lo sgombero imminente | ' Lo avevo detto e ora ci siamo'

Advertising

virginiaraggi : Presto Casapound sarà sgomberata dal palazzo che da anni occupa abusivamente in pieno centro a Roma. Lo avevo dett… - Adnkronos : La sindaca #Raggi dal prefetto: verso sgombero del palazzo occupato da #Casapound a Roma. - bergonzi_paola : RT @todorov_denis: Senti @gentilivero, volevo dirti che sei vergognosa peggio della Gruber. Oggi a Roma c'erano solo i iristoratori e anch… - GianlucaBarone6 : RT @virginiaraggi: Presto Casapound sarà sgomberata dal palazzo che da anni occupa abusivamente in pieno centro a Roma. Lo avevo detto ann… - supermacdaniel : RT @virginiaraggi: Presto Casapound sarà sgomberata dal palazzo che da anni occupa abusivamente in pieno centro a Roma. Lo avevo detto ann… -

Ultime Notizie dalla rete : Casapound Roma

Virginia Raggi sui social annuncia lo sgombero di. La sindaca disu Facebook ha annunciato che prestosarà sgomberata dal palazzo che da anni occupa abusivamente nel pieno centro della Capitale. Leggi anche > ' Lo avevo ...Il palazzo occupato a via Napoleone III al centro di una riunione in prefettura. La sindaca: "Battaglia vinta, a breve bellissime novità" L'immobile occupato dain via Napoleone III, a, potrebbe essere sgomberato a breve. A quanto si apprende, il tema è stato al centro di una riunione che si è da poco conclusa in Prefettura alla quale hanno ...Virginia Raggi sui social annuncia lo sgombero di Casapound. La sindaca di Roma su Facebook ha annunciato che presto Casapound sarà sgomberata ...L’indiscrezione per ora non trova conferme ufficiali, ma la prima cittadina ha annunciato sui social “bellissime novità per Roma ” dopo l’incontro in Prefettura. Appena terminata riunione in Prefettur ...